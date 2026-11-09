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Giriş Tarihi: 09.11.2026 19:27

Kocaeli’de fenalaşan ortaokul öğrencisinin kahreden sonu!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda beden eğitimi dersinde fenalaşan ortaokul öğrencisi Alper Teoman Kavaklı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kocaeli’de fenalaşan ortaokul öğrencisinin kahreden sonu!
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Olay, öğle saatlerinde İzmit 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı, beden eğitimi dersi sırasında okulun bahçesinde fenalaştı. Durumu fark eden öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan ve kalbinin durduğu öğrenilen öğrenciye kalp masajı uygulandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğrencinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#İZMİT #KOCAELİ
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Kocaeli’de fenalaşan ortaokul öğrencisinin kahreden sonu!
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