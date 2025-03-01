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Giriş Tarihi: 1.3.2025 12:38

Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Darıca'da fuhuş yapıldığı iddiasıyla 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Fuhşa zorlanan 3 kadın kurtarılırken 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, Darıca ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen evlere operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak, 4 ayrı adrese yapılan operasyonlarda S.O., K.Y., S.T. ve K.M. gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 3 kadın kurtarılarak koruma altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, "Fuhuşla teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
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