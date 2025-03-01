Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, Darıca ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen evlere operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak, 4 ayrı adrese yapılan operasyonlarda S.O., K.Y., S.T. ve K.M. gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 3 kadın kurtarılarak koruma altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, "Fuhuşla teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.