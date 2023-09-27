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Giriş Tarihi: 27.9.2023 01:44

Kocaeli'de hafif ticari araç iskeleden denize uçtu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dalgın sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç feribot iskelesinden denize uçtu.

İHA
Kocaeli’de hafif ticari araç iskeleden denize uçtu

Olay, Eskihisar Mahallesi feribot iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. (49) hakimiyetindeki 58 HF 922 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü bir anlık dalgınlıkla yolu karıştırdı. Hızla giden hafif ticari araç iskeleden denize uçtu. Can havliyle sürücü aracın içinden yüzerek karaya ulaştı. Hafif ticari araç suya gömülerken, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.O., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracı denizden kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

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Kocaeli'de hafif ticari araç iskeleden denize uçtu
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