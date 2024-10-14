Kocaeli’de koca dehşeti! Eşini boynundan vurdu

Çayırova'nın Özgürlük Mahallesi'nde, 13 Ekim 2024 akşamı saat 23:15 sıralarında meydana gelen olayda, Tuncay A., eşi Semira A. ile yaşadığı tartışma sonrası eline aldığı tabanca ile eşini boynundan vurdu. Ağır yaralanan Semira A., sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası eşini yaralayan Tuncay A., aracıyla ambulansı takip ederken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAHI KAFASINA DAYADI

Edinilen bilgi ve iddialara göre, olay şu şekilde gelişti: Akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'taki apartmanda, önce bağırışma sesleri duyuldu, ardından bir el silah sesi geldi. Apartman sakinleri, seslerin geldiği daireye gittiklerinde Semira A.'yı boynundan vurulmuş halde yerde yatarken buldu. Eşi Tuncay A. ise elindeki silahı kendi kafasına dayamış haldeydi. Apartman sakinleri, Tuncay A.'nın elindeki silahı alarak güvenliği sağlamak amacıyla silahı alt kattaki bir daireye götürdüler. Bu sırada olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

AMBULANSI TAKİP EDİYORDU

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ateşli silahla yaralanma ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 37 yaşındaki Semira A., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Tuncay A.'nın ise ambulansı takip ettiği öğrenildi. Ancak, durumdan haberdar olan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, zanlıyı Fatih Devlet Hastanesi önünde yakalayarak gözaltına aldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastaneye kaldırılan Semira A.'nın durumunun kritik olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği bildirildi. Öte yandan, gözaltına alınan Tuncay A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.