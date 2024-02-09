Kocaeli’de kuyumcu soygunu: Dükkana böyle girmişler! Film gibi...





HIRSIZLIĞI SABAH GELİNCE ANLADI

Sabah saatlerinde iş yerine gelen kuyumcu, dükkana girdiğinde hırsızlığı fark etti. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Çalınan altınların miktarının belirlenmesi için de çalışma yürütüldü. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu dükkanında, çevresinde ve çatısında incelemelerde bulundu. Dükkanın depo kısmında hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen demir boru bulunurken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı...