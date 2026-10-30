Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR’da yangın çıktı

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Atalay Coşkunoğlu Tüneli'nde meydana geldi. Sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen bir TIR, Ankara yönünde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. TIR'daki malzemenin kimyasal olması ihtimaline karşı bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Tünel ekipler tarafından trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TIR'daki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede TIR'daki malzemenin kimyasal madde olmadığı belirlendi.

Çalışmaların ardından TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör