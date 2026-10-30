Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da yangın çıktı
Giriş Tarihi: 30.10.2026 23:25

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da yangın çıktı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Atalay Coşkunoğlu Tüneli’nin Ankara yönünde seyir halindeki TIR’da yangın çıktı. Çalışmaların ardından TIR’ın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR’da yangın çıktı
  • ABONE OL

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Atalay Coşkunoğlu Tüneli'nde meydana geldi. Sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen bir TIR, Ankara yönünde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. TIR'daki malzemenin kimyasal olması ihtimaline karşı bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Tünel ekipler tarafından trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TIR'daki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede TIR'daki malzemenin kimyasal madde olmadığı belirlendi.

Çalışmaların ardından TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KOCAELİ #ANKARA #KUZEY MARMARA OTOYOLU #AFAD
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'da yangın çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA