Kocaeli’de MESEM vurgununa 3. dalga: 62 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de kamu imkânlarını usulsüz yollarla ranta çevirdiği iddia edilen kurum ve kişilere yönelik soruşturma sürüyor. Kentte büyük yankı uyandıran MESEM soruşturmasında emniyet güçleri, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının üzerine kararlılıkla giderek, geçtiğimiz günlerde 3.dalga operasyonu gerçekleştirdi.

BAKANLIK TESPİT ETTİ, POLİS DÜĞMEYE BASTI

Kocaeli'de Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) usulsüzlüklerine yönelik gerçekleştirilen son operasyonun fitilini Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin yürüttüğü kapsamlı incelemeler ateşledi. MESEM programları üzerinden Kamuyu zarara uğratan ve usulsüz işlem yaptığı belirlenen isimler tek tek tespit edildi. Belgelerin tamamlanmasının ardından harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazartesi günü düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 62 şüpheliyi gözaltına aldı.

RÜŞVET, DOLANDIRICILIK, KİŞİSEL VERİ...

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve aralarında çok sayıda şirket yetkilisi ile usta öğreticinin de bulunduğu şüpheliler hakkında hazırlanan suç dosyası adeta kabarık. Şüpheliler hakkında Nitelikli dolandırıcılık,Rüşvet,Kamu kurumunu zarara uğratma,Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi iddiaları bulunuyor.

ADLİYE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Gözaltına alınan ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 62 şüphelinin ifade ve sorgu işlemleri tamamlandı. Sabahın erken saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.