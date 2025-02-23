Kocaeli’de okuma kültürü güçleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, KO-MEK öncülüğünde Okuyan Şehir Kulübü projesi başlatıldı. Proje kapsamında birçok okurun ortak fikri ile her ay bir kitap belirlenerek okuma sonunda kitapla ilgili derinlemesine analiz ve kitap üzerine konuşmalar gerçekleştirilecek. Proje ile vatandaşların dijital dünyanın hızına karşı denge kurmaları, eleştirel düşünme, empati kurma ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirecek bir ortam sağlanması amaçlanıyor.