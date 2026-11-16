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Giriş Tarihi: 16.11.2026 20:34

Kocaeli'de otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 19 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atarken, kazada 19 kişi yaralandı.

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İHA İHA
Kocaeli’de otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 19 yaralı
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Kaza, D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze-Harem hattında çalışan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atarken, kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kocaeli'de otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 19 yaralı
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