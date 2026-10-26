Kocaeli’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Olay, Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, otomobilin üzerinden havaya fırlayıp metrelerce savrularak sert şekilde asfalta düştü. Çevrede kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yaralı sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan ağır yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya savruldu: O anlar kamerada

Öte yandan yaşanan feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; otomobil ile motosikletin çarpışma anı, sürücünün çarpışmanın şiddetiyle metrelerce fırlayıp yere düşmesi ve çevredeki vatandaşların panikle yardıma koştuğu anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.