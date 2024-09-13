Kocaeli’de silahlı, bıçaklı kavga: İşletme müdürü öldü, 4 yaralı!

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Kamuran Ç. Gebze'deki özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.