Kocaeli’de sır dolu ölüm! Acil durum bildirimi ekipleri harekete geçirdi: Alev topuna dönen lüks aracın içinden ceset çıktı!

ACİL DURUM BİLDİRİMİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoldan çıkarak ormanlık alana giren ve alev alan otomobile müdahale etti.