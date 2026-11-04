Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de sır dolu ölüm! Acil durum bildirimi ekipleri harekete geçirdi: Alev topuna dönen lüks aracın içinden ceset çıktı!
Giriş Tarihi: 04.11.2026 13:54 Son Güncelleme: 04.11.2026 14:08

Kocaeli’de sır dolu ölüm! Acil durum bildirimi ekipleri harekete geçirdi: Alev topuna dönen lüks aracın içinden ceset çıktı!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde otomobilin otomatik kaza ve acil durum bildirimi göndermesi üzerine ekipler harekete geçti. Ormanlık alanda alev topuna dönen lüks aracın içinden iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedeni çıktı. İşte iş insanının sır dolu ölümünde çarpıcı detaylar…

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Kocaeli’de sır dolu ölüm! Acil durum bildirimi ekipleri harekete geçirdi: Alev topuna dönen lüks aracın içinden ceset çıktı!
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Derince ilçesi Taşköprü Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne otomatik kaza ve acil durum bildirimi ulaştı.

ACİL DURUM BİLDİRİMİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoldan çıkarak ormanlık alana giren ve alev alan otomobile müdahale etti.

LÜKS ARACIN İÇİNDEN İŞ ADAMININ CESEDİ ÇIKTI

Yangının söndürülmesinin ardından araçta inceleme yapan ekipler, kilitli durumdaki otomobilde iş insanı Zeynel Abidin'in cansız bedenine ulaştı.

YANAN ARAÇTA 5 SAAT İNCELEME YAPILDI

Yangının söndürülmesinin ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, ormanda ve otomobilin çevresinde yaklaşık 5 saat süren inceleme yaptı. Kullanılamaz hale gelen lüks otomobil, çalışmaların tamamlanmasının ardından çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Zeynel Abidin'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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ARACIN UÇURUMA YUVARLANDIĞI ÜZERİNDE DURULUYOR

Zeynel Abidin'in direksiyonda kalp krizi geçirdiği, kontrolün kaybolduğu aracın uçuruma yuvarlanıp alev aldığı üzerinde durulduğu bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DERİNCE #KOCAELİ

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Kocaeli’de sır dolu ölüm! Acil durum bildirimi ekipleri harekete geçirdi: Alev topuna dönen lüks aracın içinden ceset çıktı!
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