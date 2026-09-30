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Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:01

Kocaeli'de toprak kayması: 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Kocaeli İzmit’te temel kazısı yapılan alanda toprak kayması meydana geldi. Yan yatma riski bulunan 2 bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, bölgede AFAD ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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İHA Yaşam
Kocaeli’de toprak kayması: 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı
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Kocaeli'nin Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak'ta olay meydana geldi. İnşaat çalışmaları kapsamında temel kazısı yapılan alanda toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

2 BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, kaymanın meydana geldiği alana yakın Altıntaş Sokak üzerindeki 2 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürdü.

Öte yandan, 27 Ağustos'ta aynı bölgede bulunan 4 katlı bir binadan kolon ve kirişlerden sesler gelmesi üzerine inceleme yapılmıştı. Yapılan kontrollerde yapının zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı belirlenmiş, bina kontrollü şekilde yıkılmıştı.

Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Özkan Marabaoğlu, yaklaşık 3 haftadır bölgede kazı çalışması yapıldığını ve bu sürede belediyeyi aradığını belirterek, "Belediye sadece bize yazı gönderiyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Muhatap olacağımız kimse yok. Biz muhatap olacağımız kişi arıyoruz. Bina yamuk, arkaya doğru yatık. Arka tarafta göçük var. 3 haftadır zaten ev sallanıyor. Yapı denetim geldi, sadece dediği kelime şu: 'Biz size yazı gönderdik. Yapacağımız başka bir şey yok. Eğer binada çatlak olursa, o zaman bizimle irtibat haline geçin.' Yani bizim canımız bu kadar mı? Ne diyeyim, diyecek bir şey yok" dedi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KOCAELİ

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Kocaeli'de toprak kayması: 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı
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