Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe Meteoroloji kuvvetli yağışa dikkat çekti!

KOCAELİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Kocaeli Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verildiğine yönelik bir duyuru yapılmadığı sürece okulların tatil edildiği bilgisi kesinleşmiş sayılmıyor.

Öğrenciler ve veliler, olası bir tatil kararına ilişkin gelişmeleri Kocaeli Valiliğinin resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden takip edebilir.