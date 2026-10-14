Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe Meteoroloji kuvvetli yağışa dikkat çekti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Kocaeli için yayımladığı hava tahminleri ve sağanak yağış uyarıları, öğrencilerin ve velilerin dikkatini 15 Ekim 2026 Perşembe gününe çevirdi. Kentteki hava koşullarını yakından takip eden aileler, okullarda eğitime devam edilip edilmeyeceğini öğrenmek istiyor. Kocaeli Valiliğinden yapılacak olası açıklamalar merakla beklenirken Kocaeli yarın okullar tatil mi sorusu da araştırılıyor.
Meteoroloji tahminlerine göre Kocaeli'de 15 Ekim Perşembe günü sağanak yağış etkili olacak. Gün içerisinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların yanı sıra hava sıcaklığının yaklaşık 16 dereceye kadar çıkacağı, gece saatlerinde ise 11 derece civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle günlük yaşamda ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların güncel meteoroloji duyurularını takip etmesi önem taşıyor.
Kocaeli'de 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Kocaeli Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verildiğine yönelik bir duyuru yapılmadığı sürece okulların tatil edildiği bilgisi kesinleşmiş sayılmıyor.
Öğrenciler ve veliler, olası bir tatil kararına ilişkin gelişmeleri Kocaeli Valiliğinin resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden takip edebilir.