Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? Valilikten yeni duyuru! 15 Ekim Perşembe Kocaeli’de okul var mı yok mu?

KOCAELİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli Valiliği, kentte etkili olan sağanak yağışlarla ilgili yeni bir karar aldı. Meteorolojik veriler doğrultusunda yağışın devam edeceği ve etkisini artıracağı değerlendirilirken, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Kocaeli genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kararın meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda alındığı belirtildi.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son meteorolojik verilere göre ilimizde sağanak yağışın devam edeceğinin ve etkisini artıracağının değerlendirilmesi üzerine, 15 Ekim 2026 Perşembe günü, ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır."