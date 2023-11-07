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Giriş Tarihi: 7.11.2023 19:32 Son Güncelleme: 7.11.2023 21:46

Kocaeli'den Filistin'e gitmişti: Şehit haberi geldi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ikamet eden ve Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Filistin kökenli genç, annesi ve babası ile birlikte Filistin'de şehit düştü.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’den Filistin’e gitmişti: Şehit haberi geldi

7 Ekim tarihinde İsrail'in Filistin'i işgal etmesiyle birlikte Gazze'de binlerce kişi hayatını kaybetti. Çocuk kadın ayırt etmeden adeta Filistin'de katliam yapan İsrail askerleri tüm tepkilere rağmen mahsun insanların canını almaya devam ediyor.

KARTEPE YASTA

Bugün akşam saatlerinde Gazze'den Kocaeli'yi ve Kartepe'yi yasa boğan haber geldi. Kartepe ilçesinde büyüyen ve Kartepe Anadolu İmam Hatip lisesinden mezun olan Filistin kökenli Suheyl Abushaban'ın, Filistin'de şehit olduğu haberi geldi. Kartepe'de mezun olduktan sonra memleketi Filistin'e giden Suheyl İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Kartepe'de büyüyen ve eğitimini burada alan Suheyl ile birlikte Anne ve Babasının da şehit olduğu öğrenildi.

KARTEPE'DE GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Kartepe'de büyüyen Filistinli genç için bugün öğretmenleri ve okul arkadaşları gıyabi cenaze namazı kıldı.

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Kocaeli'den Filistin'e gitmişti: Şehit haberi geldi
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