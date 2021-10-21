Kocaeli’nde, fındıkta  kalite ve verim artacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü, "Fındık Bahçelerinde Islah Çalışması Projesi"'nin tanıtım töreni Kandıra ilçesinde yapıldı. Çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek vermek amacıyla başlatılan ve ilk etapta 100 fındık üreticisinin toplam 660 dekar bahçesinde yürütülecek proje kapsamında, yapılacak uygulamalar sayesinde, üreticilerin daha verimli ve kaliteli ürün yetiştirmesi hedefleniyor. Bir yıl sürmesi planlanan projeye elde edilecek verim sonrası, programa daha çok fındık üreticisinin katılması bekleniyor.





FINDIK BAHÇESİNDE TANITIM

Kandıra ilçesi Erikli Mahallesi'nde muhtar Ramazan Ören'in fındık bahçesinde başlatılan proje tanıtım törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Kandıra ve İzmit Ziraat Odası Başkanları, fındık üreticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



"ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN KAYNAKLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ"

Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak, çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek vermek için projeler geliştirerek, hayata geçirdiklerini söyledi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un gündeme getirmesiyle Fındık Bahçelerinde Islah Çalışması Projesi'ni, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa başlattıklarını anlatan Başkan Büyükakın, "Sayın Valimiz, benzer projeyi Ordu valisi iken uygulamış ve başarılı olunmuş. Burada da yapılsa nasıl olur dedi. Biz de çiftçilerimiz için bütün kaynaklarımızı seferber ederiz dedik ve şu an projemizi başlattık." diye konuştu.



"VARLIK SEBEBİMİZ HALKTIR"

"Kocaeli halkına hizmet etmek boynumuzun borcudur" diyen Başkan Büyükakın, halktan emaneti hizmet etmek için istediklerini ve bugün bu sözü yılmadan, usanmadan, teşekkür beklemeden yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim yaptığımız işin ödülü 'Allah razı olsun' dense yeterli. Bir ninem, bir dedem bana 'Allah razı olsun' dediğinde, ufak bir çocuğu sevindirdiğimde, onun duası benim için en güçlü motivasyon kaynağıdır. Varlık sebebimiz halka hizmettir. Bu devlet, hükümet, belediyeler, valilikler bunların tamamı halk için var. Halk yoksa bunların hiçbirine gerek yok. Biz sizden aldığımız vergilerle, topladığımız kaynakları yine sizler için kullanmak için tesis edilmiş kurumlarız. Aslında bütün bu kurumları siz kurdunuz, bütün bu kurumların sahibi sizsiniz. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için varız."



TARIMSAL ALANLARIN %9'UNDA FINDIK YETİŞİYOR

Kocaeli'deki tarımsal alanların yüzde 9'unda fındık yetirildiğini, yaklaşık 86 bin dekar alanda 5500 ailenin geçimini fındıktan sağladığını aktaran Başkan Büyükakın, en fazla fındık tarımının yapıldığı Kandıra, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde proje kapsamında, ilk etapta belirlenen 100 fındık üreticisine ekipman ve teçhizat desteği ile uygulamalı eğitim verileceğini dile getirdi. Uzman personel gözetiminde budama, bakım, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi teknik uygulamaların, çiftçilerin arazilerinde yerinde tatbik edilerek örnek bahçeler oluşturulacağını anlatan Büyükakın, doğru uygulamalarla fındık üretiminde birim alandaki verim ve kalite artışına ulaşılacağını kaydetti.



10 BİN ÇİFTÇİYE 6 BİN TON GÜBRE

Başkan Büyükakın, il genelinde çiftçilere tohum, sera ve 2,5 milyon mazot desteği verdiklerini, 10 bin çiftçiye de önümüzdeki günlerde 6000 ton gübre desteği vereceklerini, bunun için 30 milyon TL'lik kaynak ayırdıklarını ifade ederek, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurguladı. Marmara denizinin korunması için İzmit Körfez'inde çalışma yaptıklarını belirten Başkan Büyükakın, müsilaj meselesi ile ilgili toplantı yapmak üzere sayın Çevre Bakanı ile İstanbul'da bir ataya geleceklerini aktardı.



"BAŞKAN, KOCAELİ İÇİN BİR ŞANS"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise Ordu valisiyken uyguladığı ve başarılı olan projenin, Kocaeli'de de uygulanmasını istediğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün projeyi başlattığını söyledi. Konuyla ilgili Ordu'dan uzmanların gelerek burada fındık üreticilerine bilgi aktardığını belirten Vali Yavuz, proje sayesinde Kocaeli'de fındık kalitesinde ve üretiminde artışın sağlanacağını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Kocaeli için bir şans olduğunu ifade eden Vali Yavuz, "Önce bir akademisyen, sonra iyi bir belediyeci, sonra meslektaşımız. Yani bu kadar iyi vasıf çok az insanda bulunur" şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Vali Yavuz, tarımsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya yönelik projelerinden dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.



"FINDIK ÜRETİMİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ BEKLİYORUZ"

İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil de proje ile bir yıl sonra fındık üretiminde yüzde 30, çiftçilerin de gelir düzeyinde ise 5 milyon TL'lik artış hedeflendiğini söyledi. Çil, proje ortağı olan Büyükşehir Belediyesi'ne, başta ekipman olmak üzere önemli desteklerinden teşekkür etti. Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve Başkan Büyükakın, projeye katılan fındık üreticilerine ekipmanları teslim etti, diğer protokol üyeleri fındık bahçesinde incelemelerde bulunarak, proje hakkında bilgi aldı. Protokol üyeleri, fındık budama uygulaması yaptı. Öte yandan Erikli Mahallesi ile çevresine 1952 yılında ilk fındık fidesi dikerek, yaygınlaşmasına öncülük eden 91 yaşındaki Hüseyin Cankurt'a Vali Yavuz ve Başkan Büyükakın teşekkür etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.



100 ÇİFTÇİYE EKİPMAN DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlünce, 100 fındık üreticisine çizme, tulum, budama makası ve budama testeresi hibe olarak verildi. Ayrıca, kullanılmak üzere sırt atomizörü (ilaçlama makinesi), el çapa makinesi ve elektrikli el testeresi temin edilecek.



5500 AİLE FINDIKTAN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Kocaeli'de, yaklaşık 86 bin dekar alanda 5500 aile fındık üretiminden geçimini sağlıyor. Tarımsal alanların yüzde 9'unu fındık bahçeleri oluşturuyor. En fazla fındık tarımı ise Kandıra, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yapılıyor. Proje kapsamında, Kandıra, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde ilk etapta belirlenen 100 fındık üreticisine toplam 660 dekar bahçede uygulamalı eğitim verilecek. Uzman personel gözetiminde budama, bakım, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi teknik uygulamalar, çiftçilerin arazilerinde yerinde tatbik edilerek örnek bahçeler oluşturulacak. Amacına uygun tarım alet ve makinaları ile modernizasyona geçiş sağlanacak. Fındık üretimindeki lider ülke konumunun devamlılığı sağlanarak, ülke ekonomisinin daha fazla güçlenmesi amaçlanan proje çerçevesinde, doğru uygulamalarla fındık üretiminde birim alandaki verim ve kalite artışı sağlanacak. Proje sonunda, kalite ve verimin artışı, fındık üretiminin sürekliliği hedefleniyor.