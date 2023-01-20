Kocaeli’ndeki kötü konunun nedeni belli oldu mu? Valilik yazılı açıklama yaptı

Kocaeli'nde başta Derince ve Körfez olmak üzere Gölcük, Başiskele ve İzmit İlçelerinde de hissedilen gaz kokusunu andıran ağır koku, vatandaşları endişelendirdi. Vatandaşların birbiri ardına yapmış olduğu şikayet ve sosyal medya paylaşımları, konunun yerel basında yer alması üzerine valilik yazılı bir açıklamada bulundu.

HENÜZ KAYNAĞI TESPİT EDİLEMEDİ

Kocaeli Valiliği tarafından, konu ile ilgili olarak gönderilen yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "19 Ocak 2023 tarihinde (dün) İlimiz Derince ve Körfez İlçelerindeki koku şikayetleri üzerine; dün saat 15:00 dan itibaren bugüne kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince Derince ve Körfez İlçelerinde faaliyet gösteren tesislerde ve bölgede incelemelerde bulunulmuştur.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin elinde bulunan teknik imkanlarla kokunun kaynağı henüz tespit edilememiştir. Bu nedenle daha detaylı inceleme yapılabilmek üzere TÜBİTAK uzmanları da dahil edilerek, Valiliğimiz koordinasyonunda araştırmalara devam edilmektedir.Kokunun kaynağının tespit edilmesi halinde gereken işlemler yapılarak, gerekli bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."