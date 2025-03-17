Kocaeli’nin haftalık uyuşturucu bilançosu: 171 olayda 13 tutuklama

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 10-16 Mart 2025 tarihleri arasında güvenlik güçleri tarafından 171 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 196 kişi gözaltına alınırken, 12'sİ 12 tutuklandı. 143 şüpheli hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 989 gram Bonzai,215 gram Metamfetamin,10 gram Kokain, 2 gram Eroin, 75 sentetik hap, 5 Ecstasy, 2 hassas terazi, 1 tabanca ,9 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 66 bin 840 TL para ele geçirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin aynı tarihlerde yaptığı çalışmalarda ise 5 gram Bonzai, 379 gram Esrar, 1077 gram Skunk, 1 gram Metamfetamin ve 13 kök kenevir ele geçirildi.