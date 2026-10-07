Koçyiğit: Gençler ülkelerinin kıymetini bilmeli

İF'27 Sezon Açılışı etkinliğinin konuklarından Hülya Koçyiğit'le sohbet etme imkânı buldum. Açılış konuşmasından çok etkilendiğini belirten Koçyiğit, kadınlara önemli bir rol model olan Emine Hanım'ın, yaptığı çalışmalara hayranlık duyduğunu söyledi. İşte Koçyiğit'in mesajları: Emine Erdoğan'ın eğitim konusunda yaptıklarını hepimiz biliyoruz. 81 ilde halk eğitim merkezleri aracılığıyla kadınlara diploma ve beceri kazandırdı. Haydi Kızlar Okula kampanyası çok etkili oldu. Anne-kız birlikte okuryazarlık seferberliği çalışmasına öncülük etti. Bunlar gerçekten çok takdire şayan şeyler. Ülkemizin değerlerini dünyaya taşımaya önemseyen güçlü bir kadın iradesi görüyorum onda. Yıllarca birçok sosyal meseleye parmak basmakla kalmadı, bizzat hayata geçilmesine katkı da bulundu. First Lady'liği en iyi şekilde taşıyan, proje üreten ve bunları geliştirip geleceğe taşımak için çabalayan bir rol model. Bu topluma hizmet etmenin bir yolunu gösteriyorsa bize, bizim de o çorbada tuzumuzun olması gerekir. Sadece seyretmek, dinlemek, izlemek değil içinde yer almak ve aktif olmak her zaman gerekiyor. Burada öyle büyük bir çaba, emek, binlerce gence destek var ki, bunları görmezden gelenlere anlam veremiyorum. Bu merkezlerde geleceğin bilim insanları yetişiyor. Herkes buna saygı duyup ayakta alkışlamalı.Gençler önce kendi kültürlerini, tarihlerini, bugüne nasıl gelindiğini bilmeli, ülkelerinin kıymetini anlamalılar. Gençlerin yurtdışına gitmeye çok fazla meyilli olduklarını duyuyorum. Bunu duyduğum zaman da şöyle diyorum: Tabii ki gitsinler, görsünler, yaşasınlar ve ülkemizin kıymetini bir kez daha anlayıp koşa koşa vatanlarına geri dönsünler.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör