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Giriş Tarihi: 13.11.2026 15:29

Köfteniz pişerken dağılıyorsa harcına bunu ekleyin! Üstelik daha lezzetli oluyor

Tavaya koyduğunuz köfteler birkaç dakika içinde parçalanıyor, çevirmeye çalıştığınızda bütün şeklini kaybediyorsa çözüm sandığınızdan daha basit olabilir. Köfte harcına doğru miktarda bayat ekmek içi eklemek, hem dağılmayı önlüyor hem de daha yumuşak ve lezzetli bir sonuç alınmasını sağlıyor.

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Köfteniz pişerken dağılıyorsa harcına bunu ekleyin! Üstelik daha lezzetli oluyor
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Evde köfte hazırlarken yapılan en yaygın hataların başında harcın yeterince yoğrulmaması ve dinlendirilmeden pişirilmesi geliyor. Kıymanın fazla yağlı veya sulu olması, rendelenmiş soğanın suyunun süzülmeden kullanılması ve baharatların ölçüsüz eklenmesi de köftenin pişerken dağılmasına yol açabiliyor.

Köfteniz pişerken dağılıyorsa harcına bunu ekleyin! Üstelik daha lezzetli oluyor

Köfte harcını bir arada tutmak için kullanılabilecek en geleneksel malzemelerden biri bayat ekmek içidir. Yaklaşık 500 gram kıyma için bir avuç kadar ufalanmış bayat ekmek içi kullanmak, harçtaki fazla nemi dengelerken malzemelerin birbirine daha iyi bağlanmasına yardımcı oluyor.

Köfteniz pişerken dağılıyorsa harcına bunu ekleyin! Üstelik daha lezzetli oluyor

KÖFTENİN DAĞILMASINI BAYAT EKMEK İÇİ ÖNLEYEBİLİR

Bayat ekmek içi, kıyma ve diğer malzemeler arasında bağlayıcı görevi görüyor. Ekmek, soğan ve kıymanın bıraktığı nemi kontrollü biçimde içine çekerek köftenin pişirme sırasında bütünlüğünü korumasını sağlıyor.

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Köfteniz pişerken dağılıyorsa harcına bunu ekleyin! Üstelik daha lezzetli oluyor

Ancak ekmek miktarını artırmak daha iyi sonuç alınacağı anlamına gelmiyor. Gereğinden fazla ekmek kullanılması, köftenin et lezzetini azaltabiliyor ve hamurumsu bir doku oluşmasına neden olabiliyor. Ekmek içinin kabuklu ve iri parçalar hâlinde bırakılması yerine ince biçimde ufalanması öneriliyor.

Köfteniz pişerken dağılıyorsa harcına bunu ekleyin! Üstelik daha lezzetli oluyor

Bayat ekmek bulunmuyorsa aynı amaçla az miktarda galeta unu da kullanılabilir. Yaklaşık 500 gram kıymaya iki veya üç yemek kaşığı galeta unu eklemek genellikle yeterli oluyor.

Köfteniz pişerken dağılıyorsa harcına bunu ekleyin! Üstelik daha lezzetli oluyor

RENDELENMİŞ SOĞANIN SUYUNA DİKKAT

Köfteye lezzet veren temel malzemelerden biri olan soğan, aynı zamanda harcın fazla sulanmasına neden olabilir. Rendelenen soğanın fazla suyunu hafifçe sıkmak, köftenin tavada dağılma riskini azaltır.

Köfteniz pişerken dağılıyorsa harcına bunu ekleyin! Üstelik daha lezzetli oluyor

Soğanı çok iri doğramak da köftenin biçimini korumasını zorlaştırabilir. Bu nedenle soğanın ince rendelenmesi veya küçük parçalar hâlinde doğranması gerekir. Sarımsak kullanılacaksa onun da harca eşit şekilde dağılması sağlanmalıdır.

Köfteniz pişerken dağılıyorsa harcına bunu ekleyin! Üstelik daha lezzetli oluyor

KÖFTE HARCI NE KADAR YOĞRULMALI?

Malzemeleri yalnızca karıştırıp şekil vermek yeterli değildir. Köfte harcının yaklaşık 8-10 dakika boyunca iyice yoğrulması, kıymanın bağlayıcı yapısının güçlenmesine yardımcı olur.

Köfteniz pişerken dağılıyorsa harcına bunu ekleyin! Üstelik daha lezzetli oluyor

Hazırlanan harç şekillendirilmeden önce en az 30 dakika buzdolabında dinlendirilmelidir. Zaman varsa dinlenme süresi birkaç saate çıkarılabilir. Soğuyan harç daha kolay şekil alır ve pişirme sırasında formunu daha iyi korur.

Köfteniz pişerken dağılıyorsa harcına bunu ekleyin! Üstelik daha lezzetli oluyor

Köfteleri çok sık çevirmekten de kaçınmak gerekir. Bir yüzeyi yeterince kızarmadan çevrilen köfte parçalanabilir. Bayat ekmek içi, doğru yoğurma ve dinlendirme adımları birlikte uygulandığında dışı güzelce kızaran, içi yumuşak ve dağılmayan köfteler hazırlamak mümkün olur.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Köfteniz pişerken dağılıyorsa harcına bunu ekleyin! Üstelik daha lezzetli oluyor
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