Köfteniz pişerken dağılıyorsa harcına bunu ekleyin! Üstelik daha lezzetli oluyor

Köfte harcını bir arada tutmak için kullanılabilecek en geleneksel malzemelerden biri bayat ekmek içidir. Yaklaşık 500 gram kıyma için bir avuç kadar ufalanmış bayat ekmek içi kullanmak, harçtaki fazla nemi dengelerken malzemelerin birbirine daha iyi bağlanmasına yardımcı oluyor.