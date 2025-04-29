Kokudan duramıyoruz

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir benzinliğin tuvalet gideri, benzinlik dışında bulunan caddeye çıkıyor. Giderin bağlı olduğu hortum ise tıkandığı için zaman zaman patlayarak çevreye kötü kokular yayıyor. Caddede iyi bir altyapının olmadığını belirten ve kokudan rahatsız olan site sakinleri olayı mahalle muhtarı Özlem Usta'ya bildirdi. Muhtar Usta da halkın şikayetini belediye yetkililerine aktardı. Osmangazi Belediyesi'nin konuya duyarsız kaldığını belirten Muhtar Özlem Usta, "Ben göreve geleli yaklaşık 1 yıl oldu.

O süreçten beri sıkıntımız devam ediyor. Buradaki sıkıntı, benzinliğin tuvalet giderlerinin tamamen dışarıya akması. Vatandaş bundan çok şikayetçi" dedi. "Pis bir görüntü ve koku var" diyen Usta, "Bu durum hastalıklara da yol açabilir. Uyarılarımız neticesinde zabıta geldi, Osmangazi Belediyesi'ne haber verildi. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Ama hâlâ bir çözüm olmadı. Ben göreve geldiğimden beri bu konuyla uğraşıyorum" diye konuştu.

1 SENEDİR CEVAP YOK

Vatandaşların şikayetinin her geçen gün arttığını ifade eden Usta, "Kazma kürek vurup da burayı biz temizleyemeyiz, yetkililerin yapması gerek. Benzinliktekilerin dediğine göre burada altyapı yok. Bu konuda da dilekçeler yazıldı, yaklaşık bir senedir cevap bekleniyor. Zabıta Amirliği'nde de dilekçelerimiz var. Şikayetlerimizi ilettik. Hâlâ bir çözüm yok. Anlayamadığım şey şu, altyapı yoksa buranın asfaltı neden atılıyor. Bu asfaltı atmadan önce buranın altyapısı yapılabilirdi. Yani bir işi 10 kerede yapmanın manası yok. Şimdi burada eğer altyapı yoksa, burası tekrar kazılacak, altyapı döşenecek, tekrar asfaltlanacak. Bu hem süreci uzatacak hem de ekonomik olarak kaynaklar israf olacak" dedi. İHA