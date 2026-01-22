‘Kolay gelsin’ deyip girdiği kuyumcuyu silahla gasp etmişti: O soyguncu evinde çaldığı mallarla birlikte yakalandı

Olay 15 Ocak günü saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcunun sahibinin iş yerinde başka bir müşteri ile ilgilendiği sırada içeri kimliği belirsiz silahlı şüpheli girdi. Önce kolay gelsin dedi ardından iş yeri sahibine silahı doğrultan şüpheli, elindeki çantayı uzatarak altın ve paraları koymasını istedi. Yaklaşık 1 dakika içerisinde 3 milyon değerindeki altınları alan şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gitti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

EV VE İŞ YERİ ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinin deneyimli dedektifleri şüpheliyi yakalamak için adım adım kamera izledi. Önce kimliğini tespit etti ardında geriye dönük izlenen yüzlerce kamerada şüphelinin ev adresi tespit edildi. Bununla da yetinmeyen ekipler yine saatlerce kamera izleyip şüphelinin kaçış güzergahını da ortaya çıkardı. İş yeri adresi dahi belirlendi.

GASP ETTİĞİ MALLAR ELE GEÇİRİLDİ

Önceki gün bekar olarak tek başına yaşadığı öğrenilen şüphelinin Esenyurt'taki adresine operasyon yapıldı. Kıskıvrak gözaltına alınan Hüseyin A., 'borçlarım vardı o yüzde yaptım' dedi. Evde yapılan aramda 2 bilezik bulundu. Ekipleri aynı mahallede şüphelinin çalıştığı tekstil atölyesinde de arama yaptı. İş yerinde 23 bilezik daha bulundu. Gasp ettiği mallar ve silahla gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Gasp Büro Amirliğine getirildi.

BORCUM VARDI YAPTIM DİYEN GASPÇI TUTUKLANDI

Kuyumcudan gasp ettiği bilezikler işlemlerinin ardından sahibine teslim edilecek. Şüpheli ise Gasp Büroda yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İlk beyanında borcum vardı yaptım dediği öne sürülürken. Adliyeye sevk sırasında neden yaptınız ? Sorusunu cevapsız bıraktı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ, KUYUMCUYA 'NAKİTTE KOY' DEDİ

Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya 'çabuk doldur nakitte koy' diyerek silah doğrultması ve kuyumcunun sahibinin şüpheliye 'sakin ol' diyerek altınları doldurduğu anlar yer aldı.