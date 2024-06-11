Kolejlerde rekor zam... 7 milyona lise eğitimi

2024 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran'da yapıldı. Sonuçlar 28 Haziran'da açıklanacak. Bu yıl Türkiye genelinde, aralarında Amerikan, Fransız ve İtalyan liselerinin de olduğu 80 kolej de LGS puanıyla öğrenci kabul edecek. Ancak kayıt için sadece sınav başarısı yeterli olmuyor. Veliler bir serveti gözden çıkarmak zorunda. Velilerin kayıt dönemi boyunca kapılarında nöbet tuttuğu yabancı özel liselerin 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi ücretleri dudak uçuklattı. Çoğunun ücreti 1 milyona dayandı. Koç ve Robert liselerinin ücretleri ise 1 milyonu aştı. Üstelik bu fiyatlara yemek, servis ve kırtasiye dahil değil.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okulların zam artış oranını ÜFE ve TÜFE verilerine göre sınırlamıştı. Zam artış oranı bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verileri toplanıp 2'ye bölündükten sonra çıkan rakamın üzerine 5 puan enflasyon payı eklenerek belirlendi. Buna göre özel okullarda tavan zam oranı yüzde 56.89'un üzerinde olamayacak. Ancak bu düzenleme sadece ara sınıflar için geçerli. Yeni kayıtlarda bu kural geçerli değil. 1, 5 ve 9'uncu sınıflar bu düzenleme dışında kalıyor. Liseye yeni başlayacak öğrenciler için fiyatını 2.5 kat artıran özel okullar oldu.Rekor fiyat bu yıl Koç Lisesi'nde. LGS'de geçen yıl yüzde 1.02 dilime giren öğrencileri kabul eden Koç Lisesi, 2.3 kat zam yaparak ücretini 448 bin TL'den bu yıl 1 milyon 50 bin TL'ye çıkardı. 5 gün yatılılıkta bu ücrete 332 bin 500 TL, 7 gün yatılılıkta ise 437 bin TL ekleniyor. Bu yıl Koç Lisesi'ne başlayan bir öğrenci lise eğitimini burada tamamlamak isterse 5 yılda ödeyeceği ücret, ara sınıflarda yapılacak zamlarla birlikte 7 milyonu geçecek. En yüksek eğitim ücreti isteyen okullar arasında Robert Kolej de var. LGS'de en az yüzde 0.5'lik dilime giren öğrencileri kabul eden Robert Kolej yüzde 135 zam yaparak bu yılki lise hazırlık sınıfı ücretini 1 milyon 47 bin 900 TL yaptı.LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye'deki gözde okullardan Fransız liselerinde ise hazırlık sınıfı ücretlerine yapılan zam da yüzde 150'yi buldu. Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'nin hazırlık ücreti bu yıl 953 bin 180 TL olarak açıklandı. Saint Benoit Fransız Lisesi ise bu yıl 890 bin TL.Özel Alman Lisesi: 905 bin TL (Kırtasiye ücretiyle beraber 10 taksitli).İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi: 750 bin TL.Üsküdar Amerikan Lisesi: 975 bin TL.Tarsus Amerikan Koleji: 736 bin TL.İzmir Amerikan Koleji: 775 bin TL.Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: 862 bin TL.Galileo Galilei İtalyan Lisesi: 417 bin TL.