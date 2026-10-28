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Giriş Tarihi: 28.10.2026 01:36

Kolon ve kirişlerden gelen ses alarma geçirdi: Kocaeli’de 7 katlı bina boşaltıldı!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği bildirilen 7 katlı bina, tedbiren boşaltıldı. Binadaki 14 dairede ikamet eden 33 kişi tahliye edildi.

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AA Yaşam
Kolon ve kirişlerden gelen ses alarma geçirdi: Kocaeli’de 7 katlı bina boşaltıldı!
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4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki 7 katlı Cansever Apartmanı'nda oturan bazı kişiler, kolon ve kirişlerinden ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Etrafında güvenlik önlemleri alınan bina, yapılan ilk incelemenin ardından tedbiren boşaltıldı.

Binadaki 14 dairede ikamet eden 33 kişi tahliye edildi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin binada inceleme yaptığını söyledi. Ekiplerin, binanın tahliyesini uygun gördüğünü anlatan Çalık, tahliye edilen vatandaşlardan yalnızca 1 ailenin kalacak yeri olmadığı için öğretmenevinde misafir edileceğini aktardı. Öte yandan Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

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#KOCAELİ #KARAMÜRSEL #AFAD

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Kolon ve kirişlerden gelen ses alarma geçirdi: Kocaeli’de 7 katlı bina boşaltıldı!
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