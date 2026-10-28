Kolon ve kirişlerden gelen ses alarma geçirdi: Kocaeli’de 7 katlı bina boşaltıldı!

Binadaki 14 dairede ikamet eden 33 kişi tahliye edildi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin binada inceleme yaptığını söyledi. Ekiplerin, binanın tahliyesini uygun gördüğünü anlatan Çalık, tahliye edilen vatandaşlardan yalnızca 1 ailenin kalacak yeri olmadığı için öğretmenevinde misafir edileceğini aktardı. Öte yandan Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

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