Kolonya imalathanesinde silahlı kavga: 2 ölü

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesinde yaşandı. Bir kolonya imalathanesinde silahlı kavga olduğu yönünde gelen ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler işletme sahibi Mehmet Özbahar'ı işyerinde göğsünden, dünürü Osman Uyar'ı da araç içerisinde başından tabanca ile vurularak öldürülmüş halde buldu.

Yapılan incelemede Mevlüt A. ile birlikte otomobille işyerine gelen Uyar'ın çıkan tartışmada dünürü Özbahar'ı öldürdüğü, babasının vurulduğu gören damadı Ali Musa Özbahar'ın da kayınpederi Uyar'ın elinden silahı alarak olay yerinden ayrılmaya çalışan Uyar'ı öldürdüğü belirtildi. Katil zanlısı Ali Musa Özbahar suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Ali Musa Özbahar'ın eşiyle boşanma aşamasında oldukları bu nedenle iki aile arasında problemlerin olduğu ileri sürüldü.