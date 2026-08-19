Koltuk gitti artçılar sürüyor... Menderes CHP ve Yeni Parti’de deprem! 2 meclis üyesi partilerinden istifa etti

CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından hafta başında Çiçek'ten boşalan koltuğa kimin oturacağını belirlemek amacıyla belediye meclisinde seçim yapıldı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

CHP ve Yeni Partililerin birbirine girdiği yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu seçimi Cumhur İttifakı Adayı Asuman Şen kazandı. Seçim sonrası CHP ve Yeni Parti il başkanları yaşanan hezimetten birbirlerini suçlarken Menderes Belediyesinde meclis aritmetiğini değiştirecek bomba haber geldi.

SEÇİM ÖNCESİ YENİ PARTİLİLERLE POZ VERMİŞTİ

Menderes Belediyesi Başkanvekilliği seçiminde Yeni Partili meclis üyeleri ile birlikte aynı karede poz veren CHP'li Şirzat Peker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

UZLAŞMA ZEMİNİ OLUŞMADI

Peker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Değerli hemşehrilerim,17 Ağustos 2026 tarihinde İzmir Menderes'te gerçekleştirilen Meclis Başkan Vekilliği seçiminde yaşanan süreçte, farklı siyasi gruplar arasında ortak bir uzlaşma zemini oluşmamış, şahsım konusunda da gerekli desteği görememiş bulunmaktayım. Ben Şirzat Peker olarak, bugüne kadar görev yaptığım süre içerisinde Menderes'imize ve değerli hemşehrilerimize hizmet etmeyi, siyasi görüş ve parti ayrımı gözetmeden ilçemizin menfaatlerini savunmayı kendime ilke edindim. Gelinen bu noktada, bundan sonraki siyasi yoluma herhangi bir siyasi partiye bağlı olmadan, bağımsız olarak devam etme kararı almış bulunuyorum. Bu kararımı bir kırgınlık ya da kişisel hesaplaşma olarak değil; Menderes'e ve Menderes halkına bağımsız bir meclis üyesi olarak daha özgür ve daha güçlü şekilde hizmet etme irademin bir sonucu olarak değerlendiriyorum." İfadelerini kullandı.

ASUMAN ŞEN'İ TEBRİK ETTİ

Peker açıklamasının son bölümünde ise: "Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma emekleri, destekleri ve beraberlikleri için teşekkür ediyorum. 17 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonucunda Meclis Başkan Vekilliği görevine seçilen Sayın Asuman Şen'i gönülden tebrik ediyor, yeni görevinin kendisine, Menderes'imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kendisine görevinde başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı.

BİR İSTİFA DA YENİ PARTİDEN

Peker'ín istifasının yankıları sürerken bir istifa haberi de Yeni Parti'den geldi. Yeni Partili Meclis üyesi Fisun Becerikli partisinden istifa ettiğini duyurdu. Becerikli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yeni Parti üyeliğini sonlandırdığını duyurdu. Siyasi hayatına bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğini ifade eden Becerikli paylaşımında e-Devlet üzerinden yaptığı siyasi parti üyeliği sorgulamasına da yer verdi. Sorgu sonucunda "Herhangi bir siyasi parti üyelik kaydınız bulunamadı" ifadesinin yer aldığı görüldü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

İstifa kararının gerekçesine ilişkin açıklamalarda bulunan Becerikli, siyasette makam ve kişisel çıkarların önüne ilke ve duruşun konulması gerektiğini belirterek, "Siyasette makamdan, koltuktan ya da kişisel çıkarlardan önce ilke ve duruş gelmelidir. Üyesi olduğum siyasi partiden, yaşanan süreç nedeniyle istifa etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

ALDIĞIM KARARIN ARKASINDAYIM

Toplumun kişisel hesaplardan ziyade halkın menfaatlerinin ve ortak değerlerin gözetilmesini beklediğini dile getiren Becerikli, aldığı kararın arkasında olduğunu vurgulayarak, "Çünkü toplumun beklentisi; kişisel hesapların değil, halkın menfaatinin ve ortak değerlerin gözetilmesidir. Bugün aldığım kararın arkasındayım" dedi.

İSTİFAM, YANLIŞ GÖRDÜĞÜM ANLAYIŞA TEPKİ NİTELİĞİNDEDİR

İstifasının herhangi bir kişiyi hedef almadığını ifade eden Becerikli; "Kimseyi hedef almak için değil, yanlış gördüğüm bir anlayışa karşı tepkimi ortaya koymak için bu açıklamayı yapıyorum. Sürecime bağımsız Meclis Üyesi olarak devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

HANGİ PARTİNİN KAÇ MECLİS ÜYESİ VAR?

Son istifaların ardından belediye meclisindeki siyasi partilerin sandalye sayıları da değişti. Son düzenlemeye göre AK Parti 10, MHP 1, CHP 5. Yeni Parti 8 bağımsız meclis üyeleri ise 4 meclis üyesi ile temsil edilecek.