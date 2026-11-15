Koltuk kılıfında silah satacaklardı

ÇETELERE silah satan şebekenin koltuklara gizlenmiş silah sevkiyatı polis takibine takıldı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan bir şebekeyi tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şebeke üyelerinin kullandıkları araçta yapılan aramalarda 150 tabanca namlusu ele geçirildi. Bayrampaşa'da bir iş yerindeki aramada, sevkiyat için streç filmlerle sarılarak ambalajlanmış 3 berjer koltuğun içerisine gizlenmiş 95 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şebeke ile bağlantılı olduğu değerlendirilerek Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlenen bir TIR'da da 187 ruhsatsız tabanca daha bulundu. Operasyonda 4 şebeke üyesi gözaltına alındı. Toplamda 282 ruhsatsız tabanca ve 150 tabanca namlusuna el konuldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör