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Giriş Tarihi: 29.09.2026 12:35

Kolunu makineye kaptırdı, canından oldu

Çalıştığı fabrikada kolunu kaptırdığı makine silindiri tarafından metrelerce uzağa fırlatılan 25 yaşındaki Şerif Özkaya yaşamını yitirdi.

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kolunu makineye kaptırdı, canından oldu
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Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan General Tekstil adlı fabrikada meydana gelen kazada kolunu silindir makinesine kaptıran 25 yaşındaki Şerif Özkaya makine tarafından metrelerce uzağa fırlatıldı. Şerif Özkaya'yı kanlar içinde yerde yatarken görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Şerif Özkaya doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#112 ACİL SAĞLIK
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