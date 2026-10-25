Kombi basıncı sürekli düşüyorsa dikkat! Sorunun kaynağı bu olabilir

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler daha sık çalışmaya başlarken, su basıncında yaşanan düşüşler de ev sahiplerinin karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Kombiye tekrar tekrar su basılmasına rağmen basınç kısa sürede yeniden düşüyorsa tesisatta gözden kaçan bir kaçak veya cihazın bazı parçalarında meydana gelen arıza söz konusu olabilir. Uzman kontrolü gerektiren bu durumun nedenini anlamak, daha büyük sorunların önüne geçmek açısından önem taşıyor.
Kombi basıncının düşmesi, ısıtma sistemindeki su miktarının azalması veya sistemdeki bazı parçaların düzgün çalışmamasıyla ilişkili olabilir. Basıncın bir kez düşmesi her zaman arıza anlamına gelmez. Ancak kombiye sık sık su eklenmesine rağmen göstergedeki değerin yeniden azalması, sorunun araştırılması gerektiğini gösterir.
Kombi basıncının sürekli düşmesinin başlıca nedenlerinden biri, kalorifer tesisatındaki su kaçaklarıdır. Petek vanaları, boru bağlantıları ve kombinin altındaki bağlantı noktalarında meydana gelen küçük sızıntılar, basıncın zamanla azalmasına yol açabilir.
Kaçak her zaman gözle görülmeyebilir. Özellikle duvar veya döşeme altından geçen borulardaki sızıntılar fark edilmesi zor sorunlara neden olabilir. Petek çevresinde nem, bağlantılarda damlama veya zeminde su izi görülmesi durumunda tesisat kontrol edilmelidir.
Kombideki genleşme tankı, ısıtma sistemindeki suyun ısındığında genleşmesiyle oluşan hacim değişimini dengelemeye yardımcı olur. Tankın içindeki gaz basıncının azalması veya tankın arızalanması, kombinin basınç değerlerinde olağan dışı değişimlere yol açabilir.
Özellikle kombi çalışırken basınç hızla yükseliyor, cihaz soğuduğunda ise belirgin şekilde düşüyorsa genleşme tankının kontrol edilmesi gerekebilir. Bu parçanın kontrolü ve onarımı kullanıcı tarafından değil, yetkili teknik servis tarafından yapılmalıdır.
Emniyet ventili, sistem basıncı belirli sınırların üzerine çıktığında fazla suyun tahliye edilmesine yardımcı olan güvenlik parçasıdır. Basıncın aşırı yükselmesi veya ventilde meydana gelen bir sorun, suyun tahliye edilmesine ve sonrasında basıncın düşmesine neden olabilir.
Kombinin tahliye borusunda damlama ya da cihazın alt bölümünde su birikmesi fark edilirse durum göz ardı edilmemelidir. Sorunun emniyet ventilinden mi yoksa basıncı yükselten başka bir arızadan mı kaynaklandığı teknik incelemeyle belirlenmelidir.
Peteklerin havası alınırken sistemden bir miktar su da çıkabilir. Bu işlem sonrasında kombinin basıncında düşüş görülmesi mümkündür. Dolayısıyla basınç düşüşünün peteklerin havası alındıktan hemen sonra yaşanması, değerlendirilmesi gereken ayrıntılardan biridir.
Ancak basınç günler boyunca yeniden düşüyorsa sorunu yalnızca petek havasına bağlamak doğru olmaz. Tekrarlayan düşüşün nedeni ayrıca araştırılmalıdır.
Kombinin su basıncını ayarlamak için kullanılan doldurma musluğunun tam kapanmaması ya da arızalanması, sistemdeki basınç dengesini etkileyebilir. Emniyet ventili ve basınç sensörü gibi bileşenlerdeki sorunlar da benzer belirtilere yol açabilir.
Bu nedenle basınç düşüşünün mutlaka tesisat kaçağından kaynaklandığı düşünülmemelidir. Sorunun kaynağı, cihazın modeli ve belirtiler dikkate alınarak belirlenmelidir.
Kombi basıncı için geçerli değer, cihazın modeline ve tesisatın özelliklerine göre değişebilir. Üretici kaynaklarında, birçok ev tipi kombide cihaz soğukken yaklaşık 1–1,5 bar aralığı öneriliyor. En doğru değer için kombinin kullanım kılavuzu esas alınmalıdır.
Basınç göstergesi düzenli kontrol edilmeli; cihazın önerilen aralığın dışına çıktığı görülürse kullanım kılavuzundaki talimatlar izlenmelidir. Basınç sürekli düşüyorsa yalnızca tekrar tekrar su eklemek, asıl sorunu çözmeyebilir.
Kombinin göstergesindeki basıncı kontrol edin ve değeri not edin.
Petek vanalarında, görünür boru bağlantılarında ve kombinin çevresinde su sızıntısı olup olmadığına bakın.
Cihazın tahliye borusunda damlama fark ederseniz durumu yetkili servise bildirin.
Kombinin kapağını açmayın ve iç parçalarına müdahale etmeyin.
Basınç tekrar tekrar düşüyorsa yetkili servisten veya tesisat uzmanından destek alın.