Kombi basıncı sürekli düşüyorsa dikkat! Sorunun kaynağı bu olabilir

5. Doldurma musluğu veya kombinin bir parçası arızalanmış olabilir

Kombinin su basıncını ayarlamak için kullanılan doldurma musluğunun tam kapanmaması ya da arızalanması, sistemdeki basınç dengesini etkileyebilir. Emniyet ventili ve basınç sensörü gibi bileşenlerdeki sorunlar da benzer belirtilere yol açabilir.

Bu nedenle basınç düşüşünün mutlaka tesisat kaçağından kaynaklandığı düşünülmemelidir. Sorunun kaynağı, cihazın modeli ve belirtiler dikkate alınarak belirlenmelidir.