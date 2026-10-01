Kombiyi çalıştırmaya hazırlananlar dikkat! Açma düğmesine basmadan önce mutlaka bu ayrıntıya bakın

ÇOĞU KİŞİNİN BAKMAYI UNUTTUĞU O GİZLİ NOKTA

Kombinizin ön panelini incelediğinizde gözünüze çarpan, ancak genellikle sadece arıza durumlarında önemsenen o özel bölüme odaklanın. Tesisat uzmanlarının "sistemin kalbi" olarak nitelendirdiği bu bölüm, cihaz tamamen kapalı ve içerisindeki sıvı soğukken belirli bir dengede durmalıdır. Fabrikaların belirlediği bu altın oran yakalanmadığı sürece, kombinizin mekanik aksamı ne kadar yeni olursa olsun sistem doğru şekilde tetiklenemez. Peki, tüm kış konforunuzu belirleyen bu ideal aralık ne olmalıdır?