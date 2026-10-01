Kombiyi çalıştırmaya hazırlananlar dikkat! Açma düğmesine basmadan önce mutlaka bu ayrıntıya bakın

Aylardır aktif olarak kullanılmayan kombileri çalıştırıp sistemi devreye almadan önce, cihazın sağlıklı çalışması için yapılması gereken hayati bir kontrol bulunuyor. Eğer kombinizdeki o bölüm doğru aralıkta değilse, cihazınız güvenlik moduna geçerek sizi yarı yolda bırakabilir.
Kombinizin ön panelini incelediğinizde gözünüze çarpan, ancak genellikle sadece arıza durumlarında önemsenen o özel bölüme odaklanın. Tesisat uzmanlarının "sistemin kalbi" olarak nitelendirdiği bu bölüm, cihaz tamamen kapalı ve içerisindeki sıvı soğukken belirli bir dengede durmalıdır. Fabrikaların belirlediği bu altın oran yakalanmadığı sürece, kombinizin mekanik aksamı ne kadar yeni olursa olsun sistem doğru şekilde tetiklenemez. Peki, tüm kış konforunuzu belirleyen bu ideal aralık ne olmalıdır?
Kombinizin ön panelinde yer alan dijital veya analog paneldeki basınç değerini inceleyin. Cihaz tamamen kapalı ve sistemdeki su soğukken bu değerin 1 ile 1.5 bar arasında olması gerekir. Bu aralık, cihazın içindeki su sirkülasyonunun sorunsuz dönebilmesi için belirlenen altın orandır.
Eğer sistemdeki basınç 1 barın altına düşmüşse, tesisatın içinde kombinin suyu döndürebileceği yeterli sıvı kalmamış demektir. Bu durumda cihazınız aşırı ısınma uyarısı verebilir, peteklere sıcak su gönderemez ve iç parçaların zarar görmemesi için kendisini tamamen kilitleyerek arıza moduna geçer.
Değeri ideal seviyeye getirmek için kombinin alt kısmında bulunan ve genellikle mavi, siyah ya da kırmızı renkli olan küçük doldurma musluğunu bulun. Bu vanayı yavaşça saat yönünün tersine çevirin. Su sesini duyduğunuzda paneli takip edin; değer 1.5 seviyesine ulaştığı anda vanayı sağa doğru çevirerek sıkıca kapatın.
Eğer sisteme fazla su bastıysanız veya değer 2.5 - 3 seviyelerine ulaştıysa bu durum kombinin iç mekanizmasına zarar verebilir. Fazla basıncı düşürmek için kombiye dokunmayın; en yakın radyatörün (peteğin) üst kısmındaki hava alma müşüründen bir kap yardımıyla su tahliye ederek seviyeyi 1.5'e geri çekin.
Kombiyi çalıştırmadan önce peteklerin içinde biriken havayı boşaltmak şarttır. Hava biriken peteklerin üst kısmı soğuk, alt kısmı sıcak kalır. Bir pürjör anahtarı veya düz tornavida yardımıyla petek vidasını gevşetip hava tamamen bitip su gelene kadar bekleyin. Bu işlem su sirkülasyonunu mükemmel hale getirir.
Güvenli bir yanma ve hava sirkülasyonu için kombinizin kurulu olduğu alandaki (balkon veya mutfak) şeffaf havalandırma menfezlerini asla kapatmayın. Ayrıca kombi eğer bir dolap içindeyse, cihazın çevresinde hava almasını
Tüm bu kontrolleri yapmanıza ve su basmanıza rağmen kombinizin basıncı birkaç gün içinde sürekli düşüyorsa, bu durum normal değildir. Parkelerin arkasında, duvar diplerinde veya boru bağlantı noktalarında gözle görülmeyen gizli bir su sızıntısı olabilir. Böyle bir durumda sistemi zorlamadan uzman bir teknik servisi çağırmak en doğru adımdır.