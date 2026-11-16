Komşu aileyi katletmişti! Yargıtay cezayı artırdı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokak köpeği besleme ve arsa meselesi nedeniyle komşu aileyle husumet yaşayan Ali İhsan Kılıç (69), tartıştığı Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldürdü. 10 Haziran 2022'de Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana gelen olayda, hastaneye kaldırılan 3 kişi de kurtarılamadı. Olayın ardından Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.

1 MÜEBBET 2 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Ali İhsan Kılıç, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet, 'karşı kasten öldürmek' suçundan ise 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kılıç'a ayrıca 'silahlı tehdit' suçundan 4 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmaktan' 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık Mehmet Kılıç ise öldürülmeye yardım etmekten ayrı ayrı 15'er yıl, kasten yaralamaktan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yahya Köşek'in öldürülmesine iştirak suçundan ise beraat etti. Mahkeme, sanıklara indirim uygulamadı.

İSTİNAF HAKSIZ TAHRİK VAR DEDİ

Savcının itirazı üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Ali İhsan Kılıç'ın Yahya Köşek'i öldürmesine ilişkin müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak 16 yıla düşürüldü. Diğer hükümler ise korundu.

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Mehmet Kılıç hakkındaki beraat kararını da bozdu. Daire, sanıkların şeker hastası olmalarının ve bu hastalığa bağlı kolay sinirlenme özelliklerinin cezai ehliyetlerini etkilemediğini, akıl sağlıklarının yerinde olmadığına ilişkin somut tıbbi delil de bulunmadığını vurguladı. Ali İhsan Kılıç'a Yahya Köşek'in öldürülmesi nedeniyle verilen 16 yıl hapis cezasını ise eksik ceza gerekçesiyle bozdu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'nde yeniden görülen davada Ali İhsan Kılıç, Yahya Köşek'i kasten öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eylemin haksız tahrik altında gerçekleştirildiği kabul edilerek yapılan indirim sonucunda ceza 18 yıl hapis olarak belirlendi. Bu süreçte sanık Mehmet Kılıç yaşamını yitirdi.

YARGITAY KARARI ONADI

Tarafların kararı yeniden temyiz etmesi üzerine dosya ikinci kez Yargıtay'a geldi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek 18 yıl hapis cezasını onadı. Böylece Ali İhsan Kılıç'ın Yahya Köşek'e yönelik eylemi nedeniyle aldığı ceza 16 yıldan 18 yıla yükselmiş oldu.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör