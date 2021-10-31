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Giriş Tarihi: 31.10.2021 22:52

Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

İHA
Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2’si ağır 5 yaralı

Gaziantep'te komşu iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sonucu 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı

Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi 79 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Türk ve yabancı uyruklu komşu iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu taraflar silah kullanmaya başladı.

SİLAHLI KAVGADA 2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Komşu iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAYIN YAŞANDIĞI BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine çevreye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı Sokak ile mahallenin pek çok noktasında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
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