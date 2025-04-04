Komşu kavgası cinayetle bitti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan T.Y. (19), iddiaya göre komşuları Mert Taşkömür'ün (18) kız arkadaşı S.Ş.'ye (16) sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi. Bunun üzerine iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Taşkömür, T.Y.'nin babası Engin Yıldız'ı (37) bacağından ve kasığından bıçakladı. Engin Yıldız, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Engin Yıldız ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ekipler Mert Taşkömür'ü yakaladı.