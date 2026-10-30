Komşusu balkondaki kedilerden şüphelendi: 53 yaşındaki adam evde ölü bulundu!

Kağıthane'de 12 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elmas Ö., komşusu Nihat Aydınlar'ın kedilerinin birkaç gündür balkonda kaldığını fark etti. Normalde kedileriyle ilgilenen Aydınlar'ı da göremeyen Elmas Ö., durumdan şüphelenerek hayatından endişe ettiği komşusu için ihbarda bulundu. Bunun üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.