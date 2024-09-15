Kömürhan Köprüsü’ne uluslararası ödül

Elazığ ile Malatya arasındaki doğal sınırda yer alan Kömürhan Köprüsü, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından 2024 Küresel Yol Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Köprü, Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi özelliğiyle yapım metodolojisi kategorisinde en iyi proje seçildi. 660 metre uzunluğundaki köprü taşıt trafiğine karşılıklı yönde ikişer şeritli olarak hizmet veriyor. Köprü 168.5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığı ile dünya literatüründe 4. sırada yer alıyor. Gergin eğik askılı projelendirilen köprününün orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşuyor. Köprünün inşasında kullanılan 7 bin ton çelik, Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eşdeğer. Köprü ve bağlantı tüneliyle zaman ve yakıttan her yıl 100 milyon lira tasarruf ediliyor.Ödülle ilgili yazılı açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynakların kullanıldığı, tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinin alın teriyle inşa edilen Kömürhan Köprüsü gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Bu devasa yapı, ülkemizin mühendislikte ulaştığı zirveyi ve milli kaynaklarımızın gücünü de tekrar gözler önüne serdi" ifadesini kullandı. IRF 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri 12 Aralık 2024'te ABD'nin Orlando şehrinde yapılacak törenle takdim edilecek. Köprünün kapsamını daha da üst seviyeye çıkarmak adına 5 Nisan'da yapımına başlanan Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali'nden elde edilmeye başlanılan enerjiyle yıllık 6 milyon liradan fazla tasarruf edilecek.Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2019'da 'Dizayn' kategorisinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 2021'de 'Proje Finansmanı ve Ekonomi' kategorisinde ve 2022'de 'Otoyol Yapım Metodolojisi' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü. Geçen yıl ise Zigana Tüneli 'Yapım Metodolojisi', Eğiste Hadimi Viyadüğü ise 'Kalite Yönetimi' kategorisinde birinci seçilmişti. Bu ödüller, ülkemizin mühendislik alanındaki gelişmişliğinin ve kaydedilen ilerlemenin önemini de ortaya koyuyor.