Konak’ta işçi siyah giydi sokağa döküldü

İzmir Konak Belediyesi'nde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri krize dönüştü. Buna bir de belediyenin işçilerin maaşlarını taksit taksit ve geç yatırması eklenince belediyede örgütlü sendika sokağa indi. Sendikanın çağrısı üzerine siyah kıyafet giyip sakal bırakan işçiler16 Nisan Çarşamba yani bugün sabah erken saatlerde Konak Belediyesinin Basmane semtindeki hizmet binası önünde toplandı. Belediye yönetimini protesto eden işçiler halay çekip slogan attı. Konuya ilişkin açıklama yapan sendika işverenin yüzde 16'lık maaş artış teklifine sert tepki gösterdi. Sendika anlaşma sağlanamaması durumunda 7 Mayıs'ta greve çıkacaklarını duyurdu.

İŞÇİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Konak Belediyesine bağlı Merbel şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu şube ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Buna bir de belediye yönetiminin işçi maaşlarını taksit taksit ve gecikmeli olarak yatırması eklenince belediyede çalışan işçiler sokağa döküldü.

HALAY ÇEKİP SLOGAN ATTILAR

Önceki gün sendikanın yaptığı çağrı doğrultusunda siyah kıyafet giyen ve sakal bırakan işçiler Konak Belediyesinin Basmane Meydanındaki hizmet binası önünde toplandı. Halay çekip sık sık "İş, ekmek yoksa hizmet de yok" ve "İnadına sendika, inadına DİSK", "Direne direne kazanacağız", "Sadaka değil toplu sözleşme" sloganları atan işçiler belediye yönetimini protesto etti.

ÇOCUK OYUNCAĞI MI?

Belediyenin önerdiği yüzde 16'lık zam teklifinin yetersiz olduğunu belirten Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yu 'TİS masasına otur" çağrısında bulundu. Mutlu'nun umursamaz tavırlarının devam etmesi halinde önümüzdeki hafta iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten Aras: "Önümüzdeki hafta yine ye binası önünde olacağız. Biz, hakkımızı istiyoruz, insanca yaşam istiyoruz. Bu çok mu zor? Yukarıda biten Karabağlar sözleşmesi var, onun rakamlarına bile gelmiyorsunuz. Bu iş çocuk oyuncağı değil?" diye konuştu.

ANLAŞMA SAĞLANMAZSA 7 MAYISTA GREV VAR

Sendikanın aldığı kararla, işçiler her pazartesi ve cuma siyah giyerek, sakal bırakarak protestolarını sürdürecek. Görüşmelerde ilerleme sağlanamazsa, sendika 7 Mayıs 2025'te greve çıkacak. Şimdilik uyarı niteliğinde olan eylemler, anlaşma sağlanamaması durumunda tam zamanlı greve dönüşecek.