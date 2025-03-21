Konak’ta TİS krizi

İzmir Konak Belediyesi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodemsen arasında bir süredir devam eden TİS görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

UYGULAMA 10 DÖNEMDİR DEVAM EDİYOR

Sodemsen, 10 dönemdir devam eden statü gruplarının kaldırılarak işçilerin 4 ana grupta toplanmasını önerdi. Sodemsen'in teklifine tepki gösteren Genel İş Sendikası 5 Nolu şube yönetimi 10 dönemdir var olan statü gruplarının birleştirilmesinin, çalışanlar için büyük bir ücret ve hak kaybına yol açacağına vurgu yaptı. Bu nedenle, ücretlere yönelik yapılan teklifin kabul edilemez olduğunu belirtti.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİ MASAYI TERK ETTİ

Sodemsen'in ısrarcı olması üzerine sendika teklifin yok hükmünde olduğunu belirtip görüşmenin yapıldığı salonu terk etti.

SENDİKA İŞÇİLERİ SMS MESAJI İLE BİLGİLENDİRDİ

Sendika tarafından işçilerin cep telefonlarına gönderilen SMS mesajında işçilere kabul edilen maddeler hakkında bilgi verildi. İşçilere ödenen ikramiye konusunda işverenin herhangi bir teklif sunmadığını belirten sendika, prim, arazi tazminatı, kreş yardımı, sünnet yardımı v.b. sosyal yardımlarda ise yüzde 12'lik bir artışın öngörüldüğünü belirtti.

BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE

Sodemsen'in yevmiyeler konusunda ise tüm statü gruplarını birleştirip 4 ana grupta toplayarak teklif verdiğini belirten sendika, "Sodemsen yetkililerine, verilen teklifin bizim açımızdan yok hükmünde olduğunu belirtip 10 dönemdir var olan statü gruplarının birleştirilmesinin ücretlerde kayba sebebiyet vereceğini ifade ettik. Ardından da ücretlere verilen teklifi reddedip masadan ayrıldık." İfadelerine yer verildi.

ANLAŞMA OLMAZSA GREVE GİDECEKLER

Şimdi tüm gözler önümüzdeki süreçte yapılacak yeni görüşmeye çevrildi. Eğer bu görüşmeler de anlaşmazlıkla sonuçlanırsa sendika işyerine grev ilanı asacak. Böylece 60 günlük yasal süreç de başlamış olacak. Eğer bu 60 günlük süre içinde taraflar el sıkışmazsa sendika örgütlü olduğu işyerlerinde işi durdurup greve çıkabilecek.