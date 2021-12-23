KONFEK’i bundan böyle CNR organize edecek

Konfeksiyon makine sanayinin lider ve ihracatçı firmaları CNR KONFEK 2022 Fuarı'nda bir araya gelecek. CNR Holding tarafından düzenlenecek olan CNR KONFEK - Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı, hem metrekaresini, hem ziyaretçi rakamını, hem de ihracat oranlarını artırarak hayata geçirilecek.

KONFEK Fuarı'nı 25 yıl aradan sonra tekrar düzenlemeye başlayacaklarını vurgulayan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem; "AR-GE ve inovasyona ağırlık veren yerli ve yabancı üreticileri uluslararası alım grupları ile buluşacağımız KONFEK, yeni teknolojileri uygulamak ve yatırımlarına yön vermek isteyen sektör profesyonellerini misafir edecek. Fuarda, Avrupa, Afrika, Orta ve Uzak Doğu ülkelerinin yanında Türk Cumhuriyetlerinden de binlerce alıcıyı katılımcı firmalar ile buluşturacağız. Çatma, Astaş, Glengo, Uğur, Tetaş, Malkan, Alba, Yuki ve Keçoğlu başta olmak üzere fuarda ürün sergileyecek firmalar, CNR KONFEK Fuarı'nda inovatif ürünleri ile yer alacak.

CNR KONFEK Fuarı'na yerli markalar kadar yabancılar da oldukça ilgi gösteriyor. 60 bin metrekarelik alanda düzenleneceğimiz fuarda, aralarında Almanya, İtalya, İsviçre, Japonya, Belçika, Fransa, Çin, Tayvan, ABD, Güney Kore, Avusturya, İspanya, Çekya, Hindistan, İngiltere, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Polonya gibi ülkelerden önemli markalar kendi teknolojilerini sergileyecek." dedi.

KONFEKSİYON VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ MAKİNE PARKURUNU YENİLEYECEK

Dünyanın en önemli tedarikçisi konumuna yerleşen Türk üreticilerin, yurt dışından gelen siparişleri karşılayabilmek için makine parkurunu güçlendirme veya yenileme eğilimine girdiğini dile getiren Erem; "CNR KONFEK Fuarı'nı, konfeksiyon ve hazır giyim üreticilerinin tam da bu taleplerini karşılayabilmek için organize edeceğiz. Uluslararası tanıtım ve pazarlama çalışmalarına hızlı bir şekilde yürüttüğümüz CNR KONFEK Fuarı'nın ilk duyurusundan sonra İtalya, Fransa, Bangladeş, Hindistan, Mısır, Güney Kore ve Çekya gibi ülkelerden ziyaretçiler geri dönüş sağladı." dedi.

YENİ SEZONA YENİ FUARLAR GELİYOR

CNR Holding, fuarcılık sektörünün yeni sezonunda KONFEK Fuarı'nın yanı sıra eczacılık, yapı, acil durum ve afet sektörlerinin de aralarında olduğu çok sayıda yeni fuarı hayata geçirecek. Pandemi döneminde düzenlediği başarılı fuarlarla güven ve güç tazeleyen CNR, 2022 yılında Afrika kıtasında da 6 ayrı sektör için fuarlar organize edecek.