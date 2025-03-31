Konserde fenalaşan Volkan Konak vefat etti

KKTC'de verdiği konser sırasında fenalaşan şarkıcı Volkan Konak (58), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ramazan Bayramı nedeniyle özel olarak sahne almak üzere İskele kentindeki bir oteldeki konserinde fenalaşıp yere yığılan Konak'a ilk müdahale izleyenler tarafından yapıldı. Konak, daha sonra çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Konak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Volkan Konak, 27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt Köyü'nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'na girdi. 1988 senesinde konservatuarı bitirdi. 1991'de de master eğitimini tamamladı. Sanat kariyerine 1989'da Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı "Suların Horon Yeri" isimli müzik albümüyle başladı. 1990'dan bu yana yaptığı albüm çalışmalarında yaklaşık 50 adet bestesi yer aldı. 2000'de "Şimal Rüzgarı" albümünü çıkardı. 2006'da çıkardığı "Mora"da, ablası Nuran Bahçekapılı'nın sözlerini yazdığı "Gardaş" isimli eseri Kazım Koyuncu anısına bestelendi. Kanserden babası dahil birçok yakınını kaybeden Konak, sözlerini ablasının yazdığı "Cerrahpaşa" adlı eserini de babası için besteledi. 2009'da "Mimoza" adını verdiği yeni albümü çıkaran Konak, ilk klibini "Göklerde Kartal Gibiydim" adlı eserine çekti.