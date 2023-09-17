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Giriş Tarihi: 17.9.2023 16:37 Son Güncelleme: 17.9.2023 17:18

Konserve zehirledi, hayatını kaybetti

Iğdır’da yaşayan yaşlı çift yedikleri sebze konservesinden sonra zehirlendi. 4 çocuk annesi 68 yaşındaki C.Y. hayatını kaybetti.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Konserve zehirledi, hayatını kaybetti

Iğdır'da yaşayan 4 çocuk annesi 68 yaşındaki C.Y ve eşi H.Y. yedikleri ev tipi konserve sonrası rahatsızlandı. Yedikleri konservenin ardından bir gün geçtikten sonra görme kaybı ve konuşma bozukluğu gibi şikayetlerle Iğdır Devlet Hastanesine başvuran çiftin zehirlendiği tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından hemen Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen çift, yoğun bakım ünitesinde tedavisine başladı. Tedavini 3'üncü gününde C.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşinin ise yoğun bakımda tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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Konserve zehirledi, hayatını kaybetti
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