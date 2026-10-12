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Giriş Tarihi: 12.10.2026

Konsol hırsızları yakalandı

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Konsol hırsızları yakalandı
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İstanbul'da lüks otomobillerin hayalet ekran ve orta konsollarını hedef alan hırsızlık çetesine polis darbesi indirildi. Başakşehir, Sultangazi, Bayrampaşa, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde son dönemde meydana gelen 7 ayrı lüks araçtan konsol hırsızlığı ile bir plaka hırsızlığı ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin dikkat çekmemek için kiralık araçlarla gelip hırsızlık eylemlerini gerçekleştirdiklerini saptadı. Kimlik ve adres tespiti yapılan A.T. (27) ile M.C.Y. (25), 7 Ekim 2026 tarihinde Esenler'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgulamasında A.T.'nin 8, M.C.Y.'nin ise yine 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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