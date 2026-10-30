Konteyner canilerine ağırlaştırılmış müebbet

Mersin'den Hatay'a akrabalarının çalıştığı inşaat firmasında işe başlamak üzere giden 19 yaşındaki İbrahim Yaşar, 8 Mart 2025'te kaldığı konteynerde çıkan yangında hayatını kaybetti. Hayatında ilk kez bir işte çalışan genç işçi, kuzeni Mehmet Ali Yaşar ile birlikte kaldığı sırada, iddiaya göre sabaha karşı bölgeye gelen Mehmet Kırnaz (26) ve Bilal Sanuk (33) tarafından ateşe verilen konteynerde alevler arasında kaldı. Olayda İbrahim Yaşar yaşamını yitirirken, kuzeni Mehmet Ali Yaşar ise ağır yaralandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kırnaz ile Sanuk tutuklandı ve haklarında yangın çıkarmak suretiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar uyuşturucu ve alkol etkisi altında olduklarını ve şaka yapmak istediklerini öne sürerek beraatlerini istediler. Mahkeme heyeti, karar duruşmasında iki sanığı İbrahim Yaşar'a yönelik "tasarlayarak ve yakarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Mehmet Ali Yaşar'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

PETROL ŞİRKETİNE DAVA

Oğlu için adalet çağrısında bulunan baba Vedat Yaşar, hukuki mücadelelerinin devam edeceğini belirterek olayda kullanılan benzinin alındığı petrol şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Yaşar, şirketin güvenlik zafiyetinin incelenmesini talep etti.