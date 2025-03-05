Nihat Salih parçalanıp konteynere atılmıştı! Sanık Bilal Dilek hakkında çarpıcı iddia: Uzak durmasını söylemiştik!

SANIKTAN İNKAR SAVUNMASI

Duruşmadaki savunmasında sanık Bilal Dilek, "Maktulü 10 yıldan beri tanırım. Bir zamanlar bizim eve gelip gidiyordu. Kendisine 'Nihat amca' derdim. Onun kaldığı eve misafirliğe gitmedim. Olaydan 2 yıl önce eşim ve çocuklar memleketim Karabük'e gitti. Oturduğum ev kiradır. Arkadaşlarım da eve gelip gidiyordu. Nihat Salih evime geldiğinde başkaca arkadaşlarım oluyordu. Çay içip muhabbet ediyorduk. İkimiz de yeşil reçeteli hap kullanıyorduk. Benim yeşil reçetem var. Onun da yeşil reçetesi vardı ve yeşil reçeteli hap alıyordu. Ben 4 kutu alıyorum, Nihat amca da 4 kutu alıyordu. Nihat amca kendi haplarını bana ve arkadaşlarıma satıyordu. Kendisi yeşil reçeteli hap satarak geçiniyordu. Nihat Salih'in ölümü ile ilgili bir bilgim ve alakam yok. Öğle saat 14.00'de kendisini aradım. Evimin arka tarafına geldi. Ben de evin etrafında ki çöpleri, pislikleri temizliyordum. Zeynep G. ablanın evine gittim. Evin etrafındaki pislikleri kucağıma alıp çöpe attım. Çöpe battaniye ya da halı gibi bir şey atmadım. Çöp kovasında çay pisliği ve odun parçaları vardı onu attım" dedi.