Nihat Salih parçalanıp konteynere atılmıştı! Sanık Bilal Dilek hakkında çarpıcı iddia: Uzak durmasını söylemiştik!

Pendik'te yaşanan kan dondurucu olayda, 27 Mayıs 2024 günü çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine soruşturmanın başlatılmış, konteynerlerde insana ait uzuvlar ve kan lekeleri olan battaniye bulunarak inceleme sonucu ölen kişinin Nihat Salih(79) olduğu belirlenmişti.
Yapılan araştırmada, kamera kayıtlarında Bilal Dilek'in, çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılmayan eşyalar attığı, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı tespit edilmişti. Dilek'in ikametinde ele geçen balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumlu olduğu ortaya çıkmış, Bilal Dilek'e "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.
SANIKTAN İNKAR SAVUNMASI
Duruşmadaki savunmasında sanık Bilal Dilek, "Maktulü 10 yıldan beri tanırım. Bir zamanlar bizim eve gelip gidiyordu. Kendisine 'Nihat amca' derdim. Onun kaldığı eve misafirliğe gitmedim. Olaydan 2 yıl önce eşim ve çocuklar memleketim Karabük'e gitti. Oturduğum ev kiradır. Arkadaşlarım da eve gelip gidiyordu. Nihat Salih evime geldiğinde başkaca arkadaşlarım oluyordu. Çay içip muhabbet ediyorduk. İkimiz de yeşil reçeteli hap kullanıyorduk. Benim yeşil reçetem var. Onun da yeşil reçetesi vardı ve yeşil reçeteli hap alıyordu. Ben 4 kutu alıyorum, Nihat amca da 4 kutu alıyordu. Nihat amca kendi haplarını bana ve arkadaşlarıma satıyordu. Kendisi yeşil reçeteli hap satarak geçiniyordu. Nihat Salih'in ölümü ile ilgili bir bilgim ve alakam yok. Öğle saat 14.00'de kendisini aradım. Evimin arka tarafına geldi. Ben de evin etrafında ki çöpleri, pislikleri temizliyordum. Zeynep G. ablanın evine gittim. Evin etrafındaki pislikleri kucağıma alıp çöpe attım. Çöpe battaniye ya da halı gibi bir şey atmadım. Çöp kovasında çay pisliği ve odun parçaları vardı onu attım" dedi.
"BEN YAPMADIM, ALLAH YAPANIN BELASINI VERSİN"
Devamında "Ben evden çıkıp 150 metre yürüdüm. Çöp kovası gördüm. El, ayak çarpmasın diye kovayı yolun kıyısından alıp içindeki çöpü döktüm. Kovayı da çöpten uzak yere attım. Çünkü dönüşte kovayı alacaktım. Evde bulunan balta bana ait değil, kime ait olduğunu da bilmiyorum. Roman çocukları baltayı alıp gitmişler. Olaydan üç ay önce baltayı almışlar. Evimde bir soba var ve kömür yakarım. Olay günü evimde bulunduğu iddia edilen balta bana ait değil. Kim bırakmış bilmiyorum. Eve kim girdiyse baltayı o koymuştur. Nihat Salih ile hasmım yoktur. Ben Nihat amcanın karşısında sigara bile içmem. Kim öldürdü bilmiyorum. 2018 yılında çocuğu olan kadını kuma olarak aldım.
Kumayı alınca eşimle ayrıydım. O kadın da kendi eşine gitti. Saat 12.00'de evime Remzi Ç. ve Ramazan G. geldi. Bunlar geldiğinde Nihat gelmedi. Bunlar da Nihat Salih'ten hap alıyordu. Ben mağdurun parçalanarak öldürülmesini nezarette öğrendim. Maktulü ben öldürmedim. Allah bunu yapanın bin belasını versin. Olaydan bir sene öncesi benim yanıma geliyordu. Olay günü arkadaşlarım geldi ve sentetik uyuşturucu içtik. Nihat Salih ile dışarıda saat 14.00-14.30 gibi buluştuk. O gün eve hiç uğramadım. Olayı kim yapmıştır bilmiyorum" şeklinde konuştu.
"BABAMA UZAK DURMASINI SÖYLEMİŞTİK"
Maktul Nihat Salih'in kızı Gül Yazıcı şikayetçi olduğunu söyleyerek "Allah'ından bulsun, ettiği yeminler çarpsın. 79 yaşındaki bir adama bunu hangi vahşi duygularla yapar. Benim babama bu kadar acıyı nasıl yaşattın. Bütün yeminler boşa. Benim şeker gibi babam oranın yerlisiydi. Genel olarak herkes tanırdı. Babamın yeşil reçeteli bir ilaç kullandığını bilmiyorum. Babama bu zamana kadar çocuğu olarak bunlardan uzak durmasını söyledik. Ben sadece babamı, kardeşimi ziyarete gidiyordum. Allah ıslah etsin. Bu yaptığı yanına kalmayacak. İnsan nasıl kıyıp da bunu yapabilir. Babam çok yaşlıydı. Bunlara hep ekmek verdi. Önce Allah'a sonra size güveniyoruz. Pişman olduysa da hiç saklamasın itiraf etsin" dedi.
İYİ NİYETİYLE KURBAN EDİLDİ
Nihat Salih'in oğlu Özcan Salih ise, "Babamla birlikte yaşıyorum. Babam eski kiracılarına giderdi. Yatılı kalmazdı. Sanık bizi tanırdı. Babam arada giderdi. Babam ile sanık arasında alacak verecek meselesi vardı. Babam alacaklıydı, elden para vermiş. Biz babamı uyardık, 'sanığa yardım etme, seni kandırıyor' dedik. Babam da, 'yazık günah garibandır' dedi. Sanığın çoğu köylüsü bizim oradadır. Babamın cenazesini misafir gelince cekyatın altına koyup ara veriyormuş, misafir gidince kesmeye devam ediyormuş" dedi.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Duruşma sonu mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.