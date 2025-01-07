Konteyner cinayetine yeşil reçete araştırması

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 26 Mayıs'ta farklı çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğuna yönelik ihbar yapıldı. Yapılan incelemede 2 ayrı sokaktaki 4 farklı çöp konteynerlerinde parça parça atılmış insan uzuvları ve kanlı battaniye bulundu. DNA incelemesi sonucu ölen kişinin 79 yaşındaki Nihat Salih olduğu anlaşıldı. Güvenlik kameralarından ve evinde yapılan aramada kanlı balta ve bir de yolluk ele geçirilen Bilal D. gözaltına alınıp tutuklandı.Yolluk, balta ve battaniyede Nihat Salih'e ait kan örneklerine rastlandı. Bilal D. ise suçlamaları kabul etmedi. Savcılık, şüpheli Bilal D.'nin kendi ikametinde Nihat Salih'i boğazını keserek öldürdüğünü, devamında vücudunu parçalayıp çöp konteynerlerine attığını ve başını kesmesinin canavarca hisle hareket ettiğini gösterdiğini vurguladı. Savcılık ağırlaştırılmış müebbet istedi. Davayı kabul eden mahkeme, soruşturma aşamasında belirtilen hususları inceleme altına aldı. Bazı tanıkların iddiasına göre ölen Nihat Salih, uyuşturucu niteliğindeki yeşil reçete ile alınabilen ilaçları satıyordu. Hatta şüpheli adam olaydan hemen önce o ilaçlardan almıştı. Mahkeme bu iddiaları araştırmak adına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı yazdı.