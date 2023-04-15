Konteyner kentin gitarist dedesi

Hatay'da yaşayan Mehmet İstanbuloğlu (70) gençlik yıllarında 15 yaşındakyken marangoz olan babasının yanında müzik aletleri üretmeye başladı. Zamanla nota da öğrenerek gitar, bağlama, cümbüş ve ud gibi telli çalgılar çaldı. Düğünlerde ve mekânlarda sahne alan İstanbuloğlu, bir süre sonra Antakya'daki evinin altında kurduğu atölyede müzik aletlerinin onarımını yapmaya başladı. Asrın felaketinde İstanbuloğlu'nun evi yıkılırken atölyesi de enkaz altında kaldı.AFAD koordinasyonunda oluşturulan Topal Dursun Konteyner Kenti'nde yaşamını sürdüren İstanbuloğlu, burada da bir arkadaşının hediye ettiği gitar sayesinde mini konserler vererek depremzedelere moral oluyor. "Gitarist Dede" olarak tanınan İstanbuloğlu şunları söyledi: "Mutlu bir hayatım vardı. Deprem olunca her şey bitti. Eşim ve serebral palsi hastası. Oğlumla bir süre çadırda yaşadıktan sonra konteynere geçtik. Müzik aletlerimin enkazda yok olmasına çok üzüldüm, neredeyse ağlayacaktım. Müzik yaptığımda buradaki herkes mutlu oluyor. Biraz olsun streslerini atmış oluyorlar. Herkesin acısı var. Bir şekilde kayıpları var. Benim de akrabalarımdan ölenler oldu. Ancak hayat devam ediyor. Güneş çıkınca herkes hayatına devam edecek."