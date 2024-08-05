Kontrol ekibine 30 kişilik grup saldırdı! Çalışanları darp eden 2 kişi tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde müdahale edilen yeraltı kablolarında kaçak elektrik kontrolü gerçekleştiren 6 kişilik Dicle Elektrik ekibi, yaklaşık 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda şirket çalışanlarından biri alnına vurulan sert bir cisimle yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 3 saldırgandan 2'si tutuklandı. Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kablo test cihazı ile kaçak elektrik kullanımını kontrol etmek üzere Cizre'nin Yafes Mahallesi'ndeki Çam Sokağa gitti. Çalışma sırasında kaçak kontrolünü istemeyen bir grup mahalleli, ekiplere müdahale ederek çalışmayı engellemeye çalıştı. Sayıları yaklaşık 30 kişiye çıkan grup, 6 kişiden oluşan ekibe saldırdı. Alnına darbe alan Dicle Elektrik çalışanı M.F.Y. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıya maruz kalan dağıtım şirketi çalışanının alnına 7 dikiş atıldı.

SALDIRGANLARDAN 2'Sİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş bir operasyon başlattı. Polisin aramaları sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edilen sanıklardan R.Ç. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer sanık ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dicle Elektrik İl Müdürü Rıdvan Çatır, abonelerin daha kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmesi için sadece Şırnak'ta 5 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarına dikkat çekti.

Çatır, "Abonelerimize daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermek için çalışan ekiplerimize yapılan bu saldırılar kabul edilemez. Oluşturduğumuz 3K bölgelerinde yeraltına aldığımız kablolar kaçak kullanım için tahrip ediliyor. Bunu yapanlar aynı zamanda kamu malına zarar verme suçunu işliyor. Ayrıca tahrip edilen kablolardan elektrik akımının toprağa geçmesi sebebiyle üçüncü şahıslara zarar verme riski var. Sokaktaki vatandaş da bizim ekiplerimiz de bu nedenle tehdit altında. Bu kişileri, herkes için can ve mal güvenliği açısından ciddi bir sorun haline gelen kaçak elektrik kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyorum." diye konuştu.