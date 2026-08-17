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Giriş Tarihi: 17.08.2026 23:28 Son Güncelleme: 17.08.2026 23:33

Kontrolden çıkan minibüs evin bahçesine uçtu: O anlar kamerada

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün bahçeye devrildiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA
Kontrolden çıkan minibüs evin bahçesine uçtu: O anlar kamerada
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Kaza, Elazığ Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıkarak savruldu ve yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, minibüste maddi hasar oluştu.

Kontrolden çıkan minibüs evin bahçesine uçtu: O anlar kamerada

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak önce market önündeki standa ardından bahçeye düşme anı yer aldı.

#ELAZIĞ

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Kontrolden çıkan minibüs evin bahçesine uçtu: O anlar kamerada
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