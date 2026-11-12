Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! 1 ölü, 3 yaralı

Karkamış ilçesine bağlı Alaçalı Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen olayda içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç takla atarak tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Fehmi Alagöz, yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.