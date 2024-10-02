Kontrolsüz spor ölüme götürüyor

Kontrolsüz vücut geliştirmek için çalışmak ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, kontrolsüz vücut geliştirme sporu yapan gençlerin aort damarında yırtılmaların yaşanabileceğini, sonuçlarının ise ölümcül olabileceğini bildirdi. Hökenek, gençler arasında vücut geliştirme sporlarına ilginin artarak devam ettiğini belirterek vücut geliştirme sporuyla ilgilenen gençlere uyarılarda bulundu. Kontrolsüz vücut geliştirme sporu yapan gençlerin aort damarında yırtılmaların yaşanabileceğini, sonuçlarının ise ölümcül olabileceğine dikkati çeken Prof. Hökenek, "Gençler bunu yaparken kalplerinde bir sıkıntı olup olmadığına bakmıyor. Yüksek kiloların altına girerek kaslarını geliştirmeye çalışıyor. Bu yükün altına girmeden önce kalplerinde herhangi bir sorun olmadığına mutlaka baktırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.